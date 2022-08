Chiavazza, perdita d'acqua in alloggio Atc, riparato il guasto

Nella notte di giovedì 11 agosto a Biella Chiavazza in via Felice Coppa i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una perdita di acqua importante in un alloggio al quarto piano di una palazzina Atc. Chiavazza, in alloggio Atc perdita d'acqua fino alle cantine.

In merito all'accaduto Atc fa sapere che la causa della perdita è stata dovuta a una rottura dell'impianto in cucina, a carico dell’assegnatario assente da tempo per lavoro. Atc Piemonte Nord e i Vigili del Fuoco sono intervenuti, chiudendo la valvola del solo alloggio, ma la competenza dell'intervento era propria dell'inquilino che, rientrato e contattato dal tecnico Atc, ha provveduto a fare riparare il guasto.