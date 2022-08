Biella, ubriaca chiede una bottiglia di vino. Ma al rifiuto dei titolari comincia a creare disturbo nel locale

Intervento delle forze dell'ordine nel centro di Biella per una signora sotto gli effetti dell'alcol. È accaduto poco dopo le 3.30 di oggi, 22 agosto: stando alle ricostruzioni del caso, una donna di origine russa si sarebbe portata in un locale e avrebbe richiesto una bottiglia di vino. Ma, di fronte al rifiuto dei titolari, avrebbe cominciato a creare scompiglio. Una volta allertati, i Carabinieri l'hanno invitata a fare rientro a casa. Molto probabilmente verrà sanzionata per ubriachezza molesta.