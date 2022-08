Allarme in Superstrada, a fuoco sterpaglie a pochi passi dalla carreggiata (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Allarme in Superstrada per un incendio scoppiato proprio a pochi passi dall'arteria più trafficata del Biellese. A prendere fuoco, poco prima delle 18 di oggi, 22 agosto, sterpaglie e residui vegetali poco dopo l'uscita di Lessona, in direzione di Biella. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per la viabilità, rallentata in alcuni punti per la presenza del fumo.