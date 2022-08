Al via a Città Studi Biella percorsi professionali finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro

La conclusione del percorso di studi rappresenta per ogni ragazza e ragazzo un momento significativo: c’è da una parte la gioia per aver raggiungo il tanto agognato traguardo, ma allo stesso tempo nasce insicurezza e timore legati alla difficoltà nel trovare un’occupazione.

Sono moltissimi, infatti, gli studenti che impiegano mesi, se non anni, ad entrare nel mondo del lavoro, sia a causa di un mercato stagnante ma anche soprattutto per la mancanza, all’interno dei percorsi di studio, di opportunità per acquisire skills pratiche e fare esperienza in azienda tramite stage o tirocini. Questo genera negli allievi un senso di smarrimento e sfiducia, che può portare in certi casi all’abbandono scolastico. Città Studi Biella vuole, all’interno del proprio impegno nei confronti della società e del territorio, porre rimedio a questa problematica: l’ente ha infatti attivi da alcuni anni una serie di corsi per ragazzi finalizzati all’inserimento diretto nel mondo del lavoro. Uno di questi è il corso Operatore delle Produzioni Alimentari, percorso triennale gratuito rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, in cui più del 50% degli iscritti ha cominciato a lavorare nei giorni successivi all’esame finale, o il corso Tecnico delle Produzioni Alimentari, continuazione del suddetto corso e rivolto ai possessori di Qualifica Professionale, che registra ben il 70% di occupati post diploma.

Entrambi i percorsi, in partenza a settembre, sono gratuiti, e permetteranno agli studenti, attraverso un misto di lezioni teoriche, pratiche e stage in azienda, di acquisire tutte le conoscenze e competenze utili all’ingresso diretto nel settore della ristorazione. Per informazioni, è possibile contattare Città Studi al numero 015 8551131, oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@cittastudi.org