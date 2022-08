Piedicavallo, una delegazione della Famiglia Rainbow: "Il nostro, non é un campo di nudisti"

Riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte della Famiglia Rainbow in merito alla segnalazione di alcuni lettori arrivate in redazione sulla presenza di nudisti a Piedicavallo "Piedicavallo invasa dai nudisti".

"Cara redazione, siamo una delegazione della Famiglia Rainbow e vorremmo rendervi note alcune inesattezze che abbiamo riscontrato nel vostro articolo. Troviamo che il tutto sia stato esagerato: dal numero dei presenti (eravamo poco più di 50 e non un centinaio) alla questione nudisti (il nostro, non é un campo nudisti), alla questione della defacazione (come gli scout e come ogni campeggiatore consapevole utilizziamo compost toilet e interriamo i nostri bisogni). Siamo inoltre molto dispiaciuti che sia stata pubblicata nell'articolo una foto di un fuoco pieno di rifiuti, situato in prossimità del paese, dopo il parco giochi, quando il nostro accampamento si trova ben più lontano. Questo fuoco, come altri fuochi non nostri, é stato comunque ripulito... considerato che lasciare i luoghi meglio di come li abbiamo trovati é una delle caratteristiche della nostra Famiglia e a testimoniarlo vi sono moltissimi articoli. Vi ringraziamo per la vostra attenzione".