Rainbow a Piedicavallo, un lettore: "Non ho visto sporcizia e immondizia"

Buongiorno, scrivo in merito alla notizia apparsa sul vostro giornale, x evidenziare che facendo camminata sono passata " x caso" a ferragosto dal sentiero che porta alle cascate Irogna e non ho visto nulla di tutto quanto ho letto nell'articolo. Non ho visto persone nude, non ho visto sporcizia e immondizia. Ho incontrato persone educate, mi hanno spiegato la loro filosofia e il grande desiderio di vivere in natura con semplicità e amicizia, ho ricevuto più di un invito a pranzare in compagnia, a condividere anche soltanto un frutto, ho sentito cantare, ho percepito energia e benessere, ho visto libertà e spazi aperti x i bimbi, socialità tra i grandi.

Al ritorno ho anche pensato tra me, ma che belle persone che mi hanno fatto stare in "un mondo che vorrei", sicuramente anche per il paese un aiuto con le spese alimentari. Buona vita.