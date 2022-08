Amianto su alcuni tetti a Cossila, un lettore segnala: "Perchè non si rimuove questo "killer" silenzioso?"

Egregio Direttore, passeggiando lungo alcune strade sterrate nel territorio di Cossila, ho notato dei capanni con coperture di lastre di amianto sbriciolato, quindi pericoloso, e altre lastre appoggiate a terra.

Questo materiale è molto nocivo per la salute delle persone e può provocare gravi malattie. Come mai queste coperture non vengono rimosse? Perchè non vengono fatti dei controlli e, verificato che queste lastre sono in pessimo stato, e pericolose, non si prendono provvedimenti?

La legge è chiara sui comportamenti da adottare in questi casi ma troppo spesso si notano in tutto il biellese coperture di amianto fatiscente o addirittura lastre di amianto abbandonate in discariche abusive in mezzo alla natura.

Perchè ci sono ancora situazioni di questo genere, nonostante l'accertata pericolosità di questo materiale? Forse il costo di smaltimento in carico al proprietario? Ma i costi giustificano un degrado che può tradursi nel futuro compromesso a vita per una o più persone?