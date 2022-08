Rugby, l'ex Monferrato Augustin Travaglini giocherà a Biella

L’ala, ex Monferrato Rugby (Serie B), Augustin Nicolas Travaglini, nato a Mendoza (Argentina) il 28.05.2001, 181 cm per 86 kg, eleggibile, è l’ottavo acquisto di Biella Rugby. Ha iniziato a giocare in Tenque Rugby nel 2005 per passare al Mendoza Rugby nel 2013. Gioca in Italia dal 2021.

“Ho scelto Biella perché mi è sembrata una grande opportunità da cogliere al volo per dare una svolta in positivo alla mia carriera sportiva. Biella mi sembra una società molto buona in termini di qualità umana e di grandi visioni, con un solido progetto alla base. Darò il massimo per andare, con i miei compagni, il più lontano possibile”.

Alberto Benettin head coach Biella Rugby: “Un ragazzo molto giovane, anche lui rientra tra i visionati al termine della passata stagione. Ho potuto notare le sue buone qualità atletiche e fisiche. Gioca principalmente ala, ma può coprire all’occorrenza anche il ruolo di secondo centro. Lo abbiamo visto in azione con Monferrato e devo ammettere che è stato in grado di apportare diversi danni alle difese avversarie. Ci aspettiamo che faccia lo stesso con noi”.