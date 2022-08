Sabato di incidenti in montagna, 22 interventi in Piemonte del Soccorso Alpino

La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il tecnico di centrale operativa che ha gestito complessivamente 22 interventi.

Tra i più significativi, il recupero di un alpinista precipitato in discesa dalla via normale al Monviso. Nonostante una caduta di circa 15 metri, è riuscito a scendere autonomamente al Bivacco Andreotti dove è stato prelevato dal Servizio Regionale di Elisoccorso che lo ha condotto in ospedale con un codice giallo. Il secondo per un alpinista in discesa dal Rocciamelone, versante Valli di Lanzo che ha subito un trauma alla schiena intorno a quota 3300 metri ed è nuovamente stato recuperato dal Servizio Regionale di Elisoccorso per il ricovero in ospedale con un codice verde.