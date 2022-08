Allarme a Vigliano Biellese per un incendio scoppiato poco prima delle 12 di oggi, 21 agosto. Stando alle prime informazioni raccolte, una baracca situata dietro il Municipio è stata interamente distrutta dalle fiamme.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno notato la colonna di fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause del rogo.