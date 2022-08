Rifiuti gettati nei boschi, lo sfogo di una lettrice: “Mai vista pulita questa zona ma una volta mi piacerebbe”

Sono sempre più numerose le segnalazioni di rifiuti abbandonati nei boschi del Biellese.

L’ultima arriva da una lettrice che, con tanto di fotografie, descrive lo stato di abbandono in cui versa una zona della città di Biella. “Volevo solo segnalare lo stato di pulizia della strada antica per Andorno da Pavignano a Biella – scrive - Se devo essere sincera, non l'ho mai vista pulita, ma una volta non mi spiacerebbe. In passato, ho anche fatto una raccolta (tutte lattine) ma non mi son bastate due buste. Non ho parole per definire chi butta, lanciandoli, i rifiuti ma forse, vedendo pulito, ci penseranno prima...spero”.