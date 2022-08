Lutto nel basket, è morto Alex Hottejan

Lutto nel mondo del basket biellese.

Giovedì 18 agosto è morto a 56 anni all'ospedale di Sassari a causa di una improvvisa malattia, Alex Hottejan, che giocò con Pallacanestro Biella nella prima storica stagione 1994-1995.

Hottejan, negli anni '80 grande promessa del basket nazionale, arrivò a Biella, dopo aver militato in serie A1 con Torino e Varese, e dopo aver ottenuto la promozione in B1 con l'Olbia nella stagione 1993-1994.

Proprio in Sardegna ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita, dove ha lavorato come istruttore cinofilo e tecnico di paragility, e collaborato come conduttore nel Nucleo Cinofilo Antiveleni del Corpo Forestale dello Stato.