Donna in difficoltà, sirene nel centro di Pollone

Sirene nel centro di Pollone. Stando alle informazioni raccolte, una donna si è trovata in difficoltà all’interno della sua abitazione dopo una caduta. Sembra che non sia più riuscita a rimettersi in piedi. Sul posto i Vigili del Fuoco per la prima assistenza; in seguito, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto molto velocemente sul posto.