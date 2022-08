Biella, incidente dopo il Ponte della Tangenziale: auto distrutta, conducente in ospedale FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco fa, in prossimità del ponte della Tangenziale, in direzione di Biella. A rimanere coinvolta, stando alle prime informazioni raccolte, un’auto andata completamente distrutta.

Il conducente, assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. Il traffico risulta rallentato in ambo le direzioni.