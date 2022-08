Elezioni politiche 2022: a Vigliano opzione di voto per elettori temporaneamente all'estero

Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ai familiari con loro conviventi, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione, valida per un’unica consultazione.

L'opzione per il voto all'estero per questa tornata elettorale può essere espressa inoltrando al Comune di Vigliano Biellese entro e non oltre il 24 agosto 2022, tramite email ordinaria indirizzata a protocollo@vigliano.info o, se da indirizzo PEC, a certificata@pec.vigliano.info una dichiarazione in carta libera contenente l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, insieme a un documento di identità valido.