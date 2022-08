Occhieppo Inferiore: un progetto per valorizzare la tomba di Ernesto Schiapparelli

Ancora importanti investimenti al cimitero di Occhieppo Inferiore: il primo lotto aveva riguardato il rifacimento dei servizi igienici, era stata realizzata una nuova camera mortuaria ed erano stati fatti lavori di manutenzione in generale oltre che riguardare il palazzo all'ingresso. Un progetto da 60 mila euro finanziato dal Comune.

Ora, attraverso un bando regionale, l'amministrazione Mosca si è aggiudicata l'importo per il rifacimento del secondo lotto. “Abbiamo ottenuto altri 60 mila euro – spiega la sindaca Monica Mosca - che ci permetteranno di valorizzare il percorso che dall'ingresso conduce alla tomba del grande egittologo Ernesto Schiapparelli. Toglieremo la ghiaia, metteremo una pavimentazione come si deve eliminando in questo modo anche le barriere architettoniche, e metteremo dei riferimenti più importanti rispetto a quelli ci abbiamo già messo, per valorizzare la tomba”.

Il progetto va però anche oltre perchè è prevista la realizzazione di un'area di dispersione delle ceneri. I lavori sono già stati consegnati, inizieranno entro la fine di agosto.