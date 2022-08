Ciclismo, la biellese Camilla Marzanati convocata in azzurro al Campionato di Tel Aviv: l’intervista VIDEO

Sono ventidue e sono pronti a partire per i mondiali per difendere i colori dell’Italia in Medio Oriente ma non stiamo parlando dell’arte pedatoria per eccellenza, a Tel Aviv in Israele si svolgono i Mondiali Juniores su pista di ciclismo e tra i magnifici prescelti dai CT Marco Villa e Dino Savoldi c’è anche una biellese Camilla Marzanati campionessa italiana di Scratch e di velocità a squadre specialità in cui la rapidità è tutto e bisogna essere scattanti senza esitare perché la pista non perdona. Camilla corre per il Racconigi Cycling Team, una garanzia per lo sport femminile su due ruote, e l’ha intercettata prima di salire sull’aereo il nostro Mauro Benedetti per i convenevoli di rito ma anche per scoprire per i nostri lettori il talento made in Biella che terrà alta la bandiera della nostra nazione dal 23 al 27 agosto. In un estate che tra atletica e sport acquatici ha portato tanti sorrisi in casa azzurra sarebbe bello che anche per Camilla si schiudesse la porta di un successo o di un podio per un alloro quanto mai importante per la sua carriera che come ha detto lei stessa si augura sia la più lunga e importante possibile. E come recitava un grande grimpeur la bicicletta ha un anima se riuscite ad amarla vi darà emozioni incredibili, forza Camilla.