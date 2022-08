Calcio, Fulgor Valdengo annuncia alcuni giocatori della prima squadra

Nuovi volti in casa Fulgor Valdengo. La società biellese ha presentato sui propri canali social l’attaccante classe ’96 Alessandro Sassi. Il giovane Marco Carta Fornon, invece, è stato promosso in prima squadra dopo le ultime gare della passata stagione in Eccellenza dove ha trovato anche la via dl gol. Infine il centrocampista Riccardo Beretta, cresciuto nelle giovanili del Novara e con esperienza in serie D nel Borgosesia, è pronto a tornare in campo con la maglia del Valdengo. Infine, è stato presentato Emanuele Dossehna, attaccante esterno di grande qualità, che saprà portare il suo estro al gruppo allenato da mister Pellerei.