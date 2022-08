Politiche, Gian Luca Susta candidato al Senato per Azione e Italia Viva

Gianluca Susta, sindaco di Biella dal 1992 al 2004, senatore della Repubblica nella legislatura 2013-2018, si candida alle elezioni politiche del 25 settembre.

Gianluca Susta si candida al Senato con il polo di centro formato da Azione (di cui è Segretario Regionale da cinque mesi), il partito di Carlo Calenda, alleato con Italia Viva dell'ex Premier Matteo Renzi.

“Mi è stato chiesto di candidarmi – dichiara Susta – ed ho accettato perchè, in questo momento difficile, è una scelta di costruzione di un progetto liberal-democratico che mi vede impegnato da tempo. Quindi è giusto dare il proprio contributo a questo progetto che nasce dall'incontro di queste due liste”.

“Ora – continua Susta - si tratta di impegnarsi perchè siamo di fronte ad un bipolarismo radicato sulle estreme, a due coalizioni che litigano al loro interno. Non si possono paragonare le posizioni di Letta e del Partito Democratico come quelle della sinistra estrema. Allo stesso modo non si possono paragonare certe scelte di Forza Italia con quelle di Lega e Fratelli Italia”.

Gianluca Susta si chiede come potrebbero governare queste due coalizioni: “Se lo chiedono soprattutto gli Italiani. Da trent'anni assistiamo ad un bipolarismo in cui abbiamo tutti creduto ma che si è trasformato in incapacità. Un bipolarismo che ha espresso governi che non arrivano a fine legislatura. Ora devono prevalere buon senso e sano pragmatismo legati ai valori dell'Italia civile e democratica, dell'Europa e dell'Occidente. Ci vogliono moderazione e prudenza evitando gli estremismi del destra ed il populismo della sinistra. Noi vogliamo evitare che la gente sia ancora ingannata da questo bipolarismo incapace di governare e che ha dovuto ricorrere a governi tecnici e grandi coalizioni”.

L'obiettivo di Susta è quello di prendere un voto più degli altri: “Ho sempre lottato per vincere rispettando gli avversari. Ma l'obiettivo che conta è proseguire la piattaforma politico-programmatica che il Presidente Draghi ha espresso in Parlamento un mese fa. Questa piattaforma di riforme deve essere al centro della discussione. Escludo che centrodestra e centrosinistra siano in grado di portarla avanti”.