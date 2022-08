Design Sostenibile: arredamento eco-friendly per la casa

Stai arredando la tua casa e vuoi dare una svolta al tuo modo di vedere e considerare il design? Per riuscire nell’intento non c’è niente di meglio di scegliere una linea green per la tua casa: un modo per salvaguardare l’ambiente e rendere la tua casa unica.

Tre tipi di arredo ecologico per la casa

Per arredare la casa in maniera sostenibile esistono più scelte possibili e tutte possono coesistere nella medesima abitazione per potenziare l’attenzione verso l’ambiente. Ecco, nella pratica, quali sono tre tipologie di arredamento ecologico da inserire nella tua casa.

Low Impact Living

Si tratta della tipologia di arredamento più conosciuta e utilizzata dai sostenitori del design ecologico, in quanto davvero semplice da applicare nel concreto. Seguendo questa linea bisogna scegliere elementi d’arredo realizzati con materiali ecosostenibili che quindi assicurino un impatto zero sull’ambiente. Per essere low impact, i complementi d’arredo che soddisfano questa caratteristica sono realizzati con vernici e colle naturali, ma non per questo meno performanti.

Un esempio lampante di Low Impact Living può essere trovato nell’illuminazione della casa, nessuna stanza esclusa. A questo proposito vengono predilette lampade a basso consumo energetico che, oltre ad abbassare i costi delle bollette, si rivelano un vero toccasana per l’ambiente che ci circonda.

Per essere realmente Low Impact, gli elementi d’arredo devono essere realizzati secondo l’ultima normativa europea riguardante la sostenibilità ambientale.

Zero Waste Design

Tradotto dall’inglese, Zero Waste Design significa letteralmente arredo a rifiuti zero ed è una linea guida fondamentale per la creazione di oggetti d’arredamento che rispettino l’ambiente e non incrementino la produzione di rifiuti. Per evitare l’aumento degli scarti, questa nicchia del design propone di riutilizzare gli elementi che sono stati classificati come rifiuti per dare vita a nuovi oggetti che possano essere funzionali o decorativi. Riuscirci non è sempre semplice, infatti spesso è necessario puntare su innovazioni tecniche ben pensate in ogni minimo dettaglio.

Nello Zero Waste Design spiccano di certo i complementi d’arredo come le lampade di design realizzate con materiali destinati alla discarica, ma con cui i designer più green inventano nuovi stili di illuminazione. Alcuni esempi? Le bottiglie di vetro, le lattine, i vasi e i vari imballaggi diventano oggetti di design sostenibile che mettono al primo posto eleganza e qualità.

Upcycled Materials

Parlando invece di Upcycled Materials vediamo al centro dell’attenzione tutti quegli oggetti vecchi o danneggiati che non sono più utilizzati e possono facilmente trovare una nuova destinazione invece di finire nella spazzatura.

In questo caso i materiali prenderanno forme e colori nuovi per diventare accessori da cucina, elementi di illuminazione o mobili. Si tratta di un metodo di riciclo che non può esistere senza creatività, ma che se messo in pratica può ridurre l’impatto sull’ambiente in modo significativo.

Acquistare usato o antiquariato

Oltre ai tre metodi di riciclo appena scoperti, esistono altri modi altrettanto validi per prenderci cura dell’ambiente che ci circonda. Un nostro suggerimento è di non recarsi subito nei classici negozi quando si ha bisogno di un mobile o un accessorio nuovo, bensì di provare prima nei punti dell’usato o, ancora, nei negozi di antiquariato.

Per dare un tocco in più alla casa e arredarla in modo unico, la scelta migliore è optare per un pezzo di antiquariato che ci permette anche di salvare l’ambiente nel nostro piccolo. Esistono diversi negozi fisici di antiquariato, ma se nella vostra zona non fossero presenti potrete sempre contare sul negozio online di antiquariato Antikeo .

Come immaginerete, acquistando un prodotto usato eviteremo di aumentare le tonnellate di rifiuti che vengono prodotte ogni anno e avremo la soddisfazione di aver fatto del bene all’ambiente. Da tenere a mente è che comprare un mobile o un oggetto usato non significa che sia rovinato o mal funzionante, anzi, spesso sono quasi nuovi e ciò che manca è solo l’imballaggio.