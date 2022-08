Conto alla rovescia per la Cena sotto le stelle, in programma al lago di Viverone il prossimo 26 agosto. L’inizio è previsto intorno alle 18.30 e l’organizzazione consiglia un dress code in bianco. Per tutta la serata sarà presente un intrattenimento musicale. Per informazioni: 348.3927485 o 339.7822540.