Giovanni Rosazza arriva in Valle Cervo con la mostra Fuoritempo

Dal 16 agosto sino al 4 settembre, Giovanni Rosazza espone presso gli eleganti locali del Circolo di Rosazza le proprie opere della serie Fuoritempo.

Si tratta di dipinti acrilico su tela raffiguranti personaggi del ‘900 ritratti in bianco e nero in ambienti colorati e moderni (da cui il titolo della serie Fuoritempo) con chiari riferimenti alle loro professioni e attività o ai luoghi dove hanno vissuto o sono nati, come ad esempio Charles Darwin, l’esploratore britannico che seppur abbia compiuto i suoi studi circumnavigando il pianeta a bordo della nave HMS Beagle, viene invece inserito all’interno di un aeroporto dove risaltano un Boeing e alcuni passeggeri in abiti moderni, oppure Victor Hugo che contempla i nuovi miserabili accampati sotto al ponte di Expo 2015 a Milano. La mostra è visitabile dal 16 agosto al 4 settembre, con ingresso libero dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Tutta la produzione artistica di Giovanni Rosazza è visibile sul sito www.giovannirosazza.com