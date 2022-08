Trivero: Va a fuoco la loro auto, riescono a salvarsi e chiamano i soccorsi FOTO

Auto a fuoco sulla provinciale di Trivero, Foto Mauro Benedetti per newsbiella.it

Non appena si sono accorti delle fiamme che si stavano sviluppando nel motore, gli occupanti di una Fiat 600 che viaggiava sulla provinciale di Trivero nei pressi del cimitero, hanno fermato immediatamente il veicolo e si sono precipitati all'esterno salvandosi dal rogo che ha poi completamente distrutto il veicolo,

I Vigili del Fuoco, allertati, sono arrivati dal distaccamento di Ponzone per provvedere allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i carabinieri per la viabilità.