Si ribalta con l’auto a Bioglio, 80enne alla guida in codice giallo al Pronto Soccorso

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 14.30 di oggi, 20 agosto, nel comune di Bioglio.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe ribaltata lungo la Provinciale che conduce al Santuario di Banchette: alla guida una donna di circa 80 anni, che avrebbe riportato qualche contusione. Assistita in breve tempo dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice giallo, per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri di Bioglio per i rilievi di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.