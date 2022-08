Liti in famiglia e tra sconosciuti, un uomo chiama i Carabinieri in stazione San Paolo

Diversi interventi nella giornata di ieri, 19 agosto, per liti e discussioni tra familiari e sconosciuti. I casi sono stati segnalati a Biella e Cossato: in particolare, in Piazza San Paolo, un uomo ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, al termine di una lite con un altro individuo, in prossimità della stazione ferroviaria. In seguito, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Negli altri casi, l'arrivo dei militari dell'Arma ha riportato alla normalità la situazione.