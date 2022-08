Grosso bidone di plastica in Superstrada, allarme tra gli automobilisti (foto di repertorio)

Alcuni automobilisti notano un grosso bidone di plastica in Superstrada e lanciano subito l'allarme. È accaduto poco dopo le 18 di ieri, 19 agosto, tra le uscite di Valdengo e Vigliano Biellese: sul posto le forze dell'ordine per la rimozione e la messa in sicurezza dell'arteria.