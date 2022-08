Cinghiali, caprioli, tassi: ancora animali travolti e uccisi sulle strade del Biellese

Serie di investimenti di animali selvatici nel Biellese nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri, 19 agosto, due cinghiali sono stati travolti in pieno da due auto in corsa nelle zone di Lessona e Castellengo di Cossato: l'impatto è stato notevole ed entrambi hanno perso la vita. Simile destino per un tasso ritrovato ferito a Pettinengo e un capriolo investito a Graglia, in frazione Merletto.

Infine, intorno alle 6.30 di questa mattina, 20 agosto, un grosso cinghiale è stato letteralmente fatto a pezzi lungo la Trossi, nel comune di Massazza: per circa un'ora è stato istituito sulla Provinciale il senso unico alternato per riportare in sicurezza l'arteria. Presenti anche i Carabinieri. Le carcasse di tutti gli animali sono state rimosse dal personale adibito al loro recupero.