Biella, tenta di rubare dei pantaloni ma viene scoperta: tentato furto in via Italia (foto di repertorio)

Tentato furto in via Italia, a Biella. È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 17, all'interno di un negozio di abbigliamento. Stando alle ricostruzioni del caso, una donna avrebbe cercato di occultare un paio di pantaloni dentro la borsa ma sarebbe stata sorpresa da una dipendente.

Dapprima bloccata, è poi riuscita a scappare in direzione dei giardini Zumaglini. Sul posto si sono portati subito i Carabinieri ma non è stata trovata. Sono in corso gli accertamenti di rito, con la supervisione dell'impianto di videosorveglianza che potrebbe aiutare ad identificare la responsabile dell'accaduto.