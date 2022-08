Biella, è mancato Ugo Vona: il ricordo di Anteo

Nelle scorse ore, è mancato Ugo Vona, presidente dell’associazione “Per Contare di più”, riferimento importante per le famiglie del Biellese che conoscono l’esperienza del disagio psichico. Lo comunica Anteo sulla propria pagina Facebook con un post: “La riabilitazione psichiatrica, il cammino complesso verso quella che chiamiamo recovery e che vuole alimentare i progetti di autonomia e benessere crescenti di persone fragili, non può avvenire senza una concreta collaborazione con le famiglie. Famiglie affaticate, spesso sofferenti e ferite, che rappresentano interlocutori significativi, da ascoltare e coinvolgere. La Direzione Anteo e tutti gli Operatori dei nostri Servizi per la Salute Mentale di Biella e del Biellese lo ricordano così: Caro Ugo, abbiamo percorso tanta strada, fianco a fianco. E abbiamo sempre trovato in te un alleato prezioso. Ti salutiamo con la certezza che quanto hai seminato con dolce fermezza continuerà a fiorire e con l’impegno di proseguire offrendo il nostro quotidiano contributo”.