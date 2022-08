Anche Rho partecipa con la sua pietra al monumento del “Nuraghe Chervu” di Biella

L’Amministrazione comunale aderisce all’appello della Prefettura di Milano volto alla realizzazione del monumento “Nuraghe Chervu” in memoria dei Caduti sardi e piemontesi durante la Prima Guerra Mondiale. L'iniziativa è stata condivisa dalla Prefettura e dalla Città di Biella su proposta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella per ricordare la Brigata “Sassari” e i Caduti Biellesi e realizzata con pietre di riuso provenienti da diverse regioni d’Italia a testimonianza e ricordo del dolore della guerra e dei sacrifici dei soldati e delle loro famiglie. Per la sua estensione l’opera sta diventando un importante monumento ai Caduti della Grande Guerra, il più popolare e partecipato. Sarà un mosaico in continua evoluzione, che ricorda, tutti insieme in un solo luogo, i Caduti d’Italia.

Queste le parole del Sindaco Andrea Orlandi: “Abbiamo subito aderito a questo originale quanto toccante progetto. La forza della memoria è fondamentale per ricordare la nostra storia, le nostre origine e radici, ma soprattutto i sacrifici fatti con la vita per gli ideali di unità, di patria e libertà. Abbiamo attraversato in questi due anni una situazione drammatica dovuta al Covid, una situazione che ha creato anche forte emozione, empatia e spirito di collaborazione reciproca. Adesso che stiamo intravedendo il termine di questo tunnel, si parla di una guerra a noi vicina, tensioni e rivolte. Ben vengano quindi momenti che ci possano aiutare a riflettere sulle atrocità e sul dolore che le guerre comportano e sulla necessità del dialogo e della comprensione reciproca”.

Il 17 marzo 2019 è stato inaugurato il lastricato di “Nuraghe Chervu” con la posa delle prime 250 pietre.

La realizzazione del progetto procede con l’obiettivo di raccogliere e posare le pietre di tutti i comuni italiani.

Come richiesto secondo il progetto, su ogni pietra recuperata da lastricati o da rivestimenti accatastati nei magazzini comunali ma significativa per la comunità, è stato inciso i nomi drl comune e il numero dei Caduti nella Prima Guerra mondiale. L’iniziativa ha ricevuto il parere pienamente favorevole da parte del Ministero dell’Interno.