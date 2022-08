Alpini in Valle Cervo per la cerimonia dei 100 anni

Cerimonia dei 100 anni con gli Alpini della Valle Cervo. L'appuntamento è in programma per le 10 di domani, 21 agosto, alla chiesetta di San Grato di Rialmosso, nel comune di Campiglia. Alle 11 avrà luogo la Santa Messa, con benedizione dei cippi, aperitivo e polenta concia finale. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.