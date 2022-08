A Donato è tutto pronto per la festa patronale di San Rocco (foto di repertorio)

Una due giorni di eventi e pranzi in compagnia a Donato per la festa patronale di San Rocco. Si comincia stasera, alle 21, con la tombola familiare in piazza, sulle note di Max Music. Domani, 21 agosto, santa messa alle 10.30, con distribuzione di polenta concia fino a esaurimento. Seguirà aperitivo e pranzo. Nel pomeriggio giochi e grigliata finale, a partire dalle 20. Alla manifestazione collaboreranno gli Alpini di Donato.