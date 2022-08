Al Santuario di Oropa l’Anniversario dell’Incoronazione della Madonna

A distanza di un anno dall’Incoronazione della Madonna di Oropa, il Santuario domenica 28 agosto festeggia l’anniversario con la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 10.30, preceduta dalla Processione che avrà inizio alle ore 10 sul sagrato della Basilica Superiore.

Era l’ultima domenica di agosto del 1620 quando fu consacrata la Basilica Antica e incoronata per la prima volta la Madonna di Oropa, in segno di devozione e di ringraziamento da parte del popolo biellese in seguito a una pestilenza. Da allora, il solenne gesto è stato rinnovato ogni 100 anni e arricchito di significato, fino alla V Incoronazione celebrata il 29 agosto scorso. Sempre l’ultima domenica di agosto fu consacrata la Basilica Superiore: nel 1960 si concludevano i lavori avviati quasi un secolo prima, nel 1885. La Basilica, che è stata recentemente chiusa per consentire i lavori di restauro e consolidamento, è stata riaperta il 30 agosto del 2020, nel giorno dell’anniversario dell’Incoronazione.

Qui di seguito il programma della giornata che si svolgerà al cospetto della Madonna Incoronata, che resterà nella Basilica Superiore fino al 25 settembre con il Manto della Misericordia, realizzato con 15.000 pezzi di stoffa donati dai fedeli.

PROGRAMMA

Ore 9.30: saluto ufficiale del Sindaco di Biella presso il Padiglione Reale

Ore 10: ritrovo e inizio della Processione sul Sagrato della Basilica Superiore

Ore 10.30: solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Superiore

L’Amministrazione del Santuario mette a disposizione un autobus con i seguenti orari:

ore 8.30: partenza da Biella per Oropa. Unica fermata in Piazza Alessandro Lamarmora (Piazza del Bersagliere)

ore 17.00: partenza da Oropa per Biella dal piazzale inferiore antistante i cancelli