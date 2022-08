Sinistra Italiana punta su Antonio Filoni, candidato per le politiche 2022: “Starò tra la gente con la gente”

Novità importanti sul fronte del centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2022: Antonio Filoni sarà il capolista nel collegio Nord-Est del plurinominale (Verbania, Novara, Vercelli, Biella). Correrà sotto la bandiera di Sinistra Italiana che, con Europa Verde, ha dato vita all’alleanza rosso-verde. Sciolte, nella notte, le riserve per i candidati, dove spicca il nome dell’attuale sindaco di Mongrando.

“Sono contento e orgoglioso di partecipare ad una delle campagne elettorali più difficili – commenta a caldo Filoni – Ci metto la faccia e l’impegno sarà massimo per farsi conoscere tra i cittadini nelle settimane che verranno. Starò tra la gente con la gente: ovviamente un voto dato alla mia persona sarà un voto in più per una rappresentanza di questi territori in Parlamento e uno in meno al centrodestra”.