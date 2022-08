I consigli di newsbiella.it nel fine settimana 19, 20, e 21 agosto

Venerdì 19 agosto

Oropa salita alla basilica superiore e alla terrazza panoramica alle ore 15

Ferragosto Andornese: serata con i Cookies Riot

Bursch in Festival: Campiglia Cervo, Chiesa Parrocchiale: ore 20:30 "Alla ricerca dei libri perduti" a cura di Ars Teatrando - testi di Anna Bosazza - ore 20.45 racconto a cura di Monica Fantone - ore 21.15 "Alla ricerca dei libri perduti" (replica) - ore 21.45 concerto di musica barocca: Prof.ssa Eleonora Perolini all'arpa

Cavaglià, Festa dei Giovani: il menù proporrà gli spiedini e seguiranno le esibizioni di Articolo J e Ico Dj.

Sordevolo, La Passione delle ore 21

Sabato 20 agosto

Biella, Visita guidata di San Sebastiano. A cura di Discovery Alto Piemonte.

Sala visita guidata lungo il percorso (3,3 km) del Museo Itinerante della Resistenza. Ritrovo/Partenza (ore 14.30): via Ottavio Rivetti 5 (Casa della Resistenza)

Ponderano, Estate ponderanese, pop Rock della band Reparto n.6

Ferragosto Andornese: serata giovane con dj set by Alessandro Serpe

Cavaglià, Festa dei Giovani: tra i piatti lo gnocco fritto e la serata sarà allietata da Radio Gran Paradiso.

Sordevolo, La Passione delle ore 21

Quaregna, Polivalente, 1° Sagra del Baccalà ore 19

Domenica 21 agosto

Tavigliano, Bocchetto di Sessera, Orario: dalle 9.30 alle 16, Una passeggiata tra due continenti, a cavallo tra Europa Africa,

Oropa, salita Salita alla terrazza panoramica e alla cupola della Basilica Superiore alle ore 14.30 e alle ore 16.

Pettinengo, Museo degli Acquasantini, suoni in movimento dalle 15,30.

Ronco Biellese, ex Fornace Cantono e Laboratorio delle Terrecotte, dalle 14.30 alle 18.30

Ferragosto Andornese: nel pomeriggio sfilata (iscrizione aperta a tutte le fasce di età). Alla sera premiazione Miss Andorno con dj set.

Miagliano, Lanificio Botto ore 15, Passeggiata storico-naturalistica sul sentiero che da Miagliano sale alla frazione Oneglie di Sagliano Micca con Maria Laura Delpiano, guida turistica ed accompagnatore turistico e Matteo Negro, guida escursionistica ambientale.

Cavaglià, Festa dei Giovani: cena degli ex-priori e serata danzante con i Free Music. Alle 24 sono previste poi la cerimonia di chiusura e il passaggio delle consegne al priore della 505ª edizione.

Quaregna, Polivalente, 1° Sagra del Baccalà ore 12

Pettinengo, Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli ore 18 docufilm

Campiglia Cervo, Santuario di S. Giovanni d'Andorno ore 17, spettacolo teatrale "Malamore, ma l'amore no"

Magnano, XXXVII edizione del Festival di Musica Antica Concerti a lume di candela dalle 21

Mostre:

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, via Quintino Sella 54/b, I 250 anni della Diocesi di Biella, fino al 18/09/2022

- Biella, Woolbridge Art Gallery, via Salita di Riva, Mostra: I could go Anywhere fino al 15/09/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Santuario di Oropa, Sala Convegni, Estate a Oropa, fino al 18/09/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Ronco Biellese, Via Roma 14, "Kintsugi, la cura della fragilità" fino al 18/09/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Mostre: Open Space fino al 11/09/2022

- Masserano, #IoVengoDaQui dal 09 lug 2022 al 30 set 2022 Chiesa di san Teonesto

- Verrone, Castello Vialardi, via Castello 6 interno corte Mostra: Mille sfumature di blu da 24/07/2022 a 31/08/2022

- Ponderano, Atrio Nuovo Ospedale di Biella, Strada facendo da 05/08/2022 a 31/08/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Mostra: Nuove Radici 2.0 da 13/08/2022 a 10/09/2022