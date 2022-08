Cossato, cambio di programma: lunedì naso all'insù per i fuochi d'artificio

Inatteso cambio di programma per i fuochi d'artificio previsti per lunedì 22 a Cossato e in seguito cancellati. La Regione il 16 ha revocato l'ordinanza di massima pericolosità incendi in Piemonte e l'amministrazione di Cossato non ha perso tempo: dopo due anni di stop per Covid, lunedì 22, (martedì 23 in caso di maltempo), la notte cossatese sarà dunque illuminata dai fuochi d'artificio. L'appuntamento sarà alla 23,30.

Netro e Torrazzo non hanno potuto organizzarli in quanto nel giorno in cui erano previsti era ancora in vigore l'ordinanza regionale di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

Al fine di garantire la sicurezza dello spettacolo pirotecnico e a delimitazione dell’area di sicurezza, il giorno lunedì 22/08/2022 o il giorno martedì 23/08/2022, in caso di rinvio a seguito delle avverse condizioni meteo, il Comune ha comunque disposto dalle ore 08:00 alle ore 24:00 L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in Piazza Croce Rossa Italiana, più precisamente nell’area parcheggio posta a Nord e a Ovest dello stabile adibito a mercato coperto; L’istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, nell’area adibita a parcheggio denominata “posteggio ex gaudino” posta tra l’uscita del parcheggio coperto Conad e l’area sparo fuochi attigua al mercato comunale coperto di P. C.R.I.; Il transennamento del perimetro dell’area dove avverrà lo sparo dei fuochi artificiali, ad una distanza pari a m 100 dalla zona di lancio posta nel piazzale adiacente mercato coperto, lato Nord in prossimità al torrente Strona (argine), al fine di impedire l’accesso da parte del pubblico; in via Ranzoni, tratto ricompreso tra piazza Croce Rossa Italiana e piazza generale Giuseppe Perotti, della Città di Cossato, l’istituzione temporanea di senso unico con direzione est-ovest. Nel caso di notevole afflusso veicolare con completamento dell’occupazione degli stalli di sosta disponibili, verrà inoltre anche disposta la chiusura di Via Ranzoni dall’intersezione con Piazza Cavour.