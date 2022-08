Bolle di Malto Green, tutti i materiali di consumo saranno compostabili

Dopo il positivo riscontro ottenuto durante la “Sagra della Madonna diCampra” di Graglia, prosegue la collaborazione tra Cosrab, Consorziosmaltimento rifiuti area biellese, Associazioni e Pro Loco del territorioper l’organizzazione di eventi “Green”, con un banco di prova decisamenteimpegnativo: “Bolle di Malto”, evento attesissimo in programma dal 25 al 29agosto in Piazza Martiri della Libertà a Biella (pagina ufficialedell’evento https://www.facebook.com/BollediMalto).

Sì alla festa e al divertimento, ma con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente. Cosrab e comitato organizzatore di Bolle di Maltosi impegnano per portare avanti questo slogan, in una manifestazione cheavrà un’affluenza prevista superiore alle 100mila presenze.

Spiega Salvatore Di Micco, presidente Cosrab: «Siamo felici che l’Associazione Inchiostro abbia deciso di condividere le nostre linee guida per la riduzione dell’impatto ambientale di sagre, feste e manifestazioni. E soddisfatti di verificare come molti dei nostri suggerimenti erano già stati previsti autonomamente dall’associazione, a esempio l’utilizzo di soli materiali compostabili, per la somministrazione del cibo e della birra, segno tangibile del loro impegno ed attenzione verso l’ambiente. L’abbiamo potuto constatare durante una serie di incontri e tavoli tecnici organizzati per concordare le strategie per una corretta gestione, differenziazione e avvio a recupero dei rifiuti che verranno prodotti durante le quattro giornate della manifestazione».

Marco Pozzetto dell’ufficio tecnico Cosrab spiega: «E’ stato semplice presentare le nostre linee guida a un interlocutore così ricettivo e propositivo. L’obiettivo comune è ridurre al minimo la produzione di rifiuti differenziati e azzerare quella dei rifiuti urbani residui. I partecipanti alla festa troveranno una serie di isole ecologiche dotate di tutte le indicazioni necessarie a effettuare una corretta differenziazione. Suggerimenti che saranno ribaditi anche dai volontari attraverso l’utilizzo dell’app Junker, uno strumento di comunicazione capillare sul quale abbiamo investito molto».

La collaborazione tra Consorzio e Associazione non si limiterà però alla sola gestione differenziata in loco dei rifiuti, con la partecipazione di SEAB: sono previste infatti attività ad hoc, cucite su misura per l’evento: dalla realizzazione di campagne di sensibilizzazione ambientale, che verranno proiettate su schermo durante l’evento, alla produzione di adesivi personalizzati da apporre sui cassonetti. «Abbiamo ricevuto un invito dall’Associazione» spiega il Presidente del Consorzio, Salvatore Di Micco «per partecipare a uno degli eventi diurni organizzati nell’Arena Bolle, nel pomeriggio di venerdì 26. Evento al quale saremo lieti di intervenire, per condividere la nostra esperienza: sarà un’ottima occasione per ribadire l’importanza della prevenzione nella produzione di rifiuti, degli acquisti consapevoli e della raccolta differenziata nella riduzione dell’impronta ecologica, anche durante questo tipo di eventi». "La più grande minaccia al nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun' altro" (R. Swan).

«Sono convinto» dichiara Raffaele Abbattista, ideatore di “Bolle di Malto” «che questa frase porti con sé un messaggio fondamentale, che non riguarda solo la sostenibilità ma anche la responsabilità di tutti nei confronti del territorio in cui viviamo e della bellezza che la natura rappresenta per il nostro presente e per il nostro futuro. Un evento di piazza, come Bolle di Malto, è uno dei momenti in cui la comunità condivide spazio, tempo e armonia. Per questo è fondamentale che tutti i partecipanti condividano la responsabilità e il rispetto della “cosa pubblica” e del bene comune. Come volontari di un Associazione sposiamo le linee guide della Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il nostro impegno è quello che prevede anche il rigoroso rispetto per l'ambiente. Siamo quindi felici e orgogliosi di collaborare con gli enti locali, con l’obiettivo che la sesta edizione di Bolle di Malto diventi realmente un evento a impatto zero, completamente sostenibile.

In questa edizione troveranno quindi spazio numerose iniziative dedicate alla raccolta sostenibile e alla rigenerazione dei rifiuti, oltre che iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare». Conclude Marco Pozzetto: «Abbiamo fatto tesoro delle esperienze, ma anche degli errori del passato, per rendere le informazioni e la raccolta differenziata a misura di un’utenza che frequenta questi eventi per divertirsi, senza sentirsi obbligata a differenziare o, peggio ancora, controllata a vista. Ci saranno tante postazioni di raccolta, con poche semplici indicazioni e, grazie all’impegno degli organizzatori, tutti i materiali di consumo saranno compostabili, quindi conferibili nei contenitori dell’organico, con la sola eccezione delle bottigliette di plastica. Buona festa a tutti».