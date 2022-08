E' successo oggi venerdì 19 agosto a Pralungo il frazione Valle: i Vigili del Fuoco hanno condotto fuori da un bosco un uomo che ha chiamato il 112 perchè aveva perso l'orientamento e non sapeva più dove si trovasse.

L'uomo di 40 anni era andato a farsi una passeggiata e arrivato in un punto in cui non riusciva più a risalire ha chiamato i soccorsi che, attraverso il segnale del telefono, sono riusciti a trovarlo e trarlo in salvo.

Per l'uomo per fortuna solo un grande spavento.