Famiglia biellese sotto l'uragano in Corsica: Siamo miracolati, l'uragano ha provocato morti e feriti FOTO

"Siamo ancora sotto shock", a scriverlo alla nostra redazione è una famiglia biellese in vacanza in Corsica. Sono bastati pochi minuti a scatenare l'inferno di vento e acqua che, ieri mattina 18 agosto, ha provocato morti e feriti. "Macchine, furgoni, tende, camper, travolti dagli alberi sradicati dall'uragano"

"Siamo vivi per miracolo e voglio chiedere a chi di competenza per quale motivo non c'è stata nessuna allerta meteo. E' assurdo non ci sono parole specialmente per chi non c'è più. Non è possibile che nel 2022 non c'è stata nessuna allerta meteo. E' rimasta coinvolta anche una bimba di 13 anni. Vorrei delle risposte che non so darmi, grazie mille."