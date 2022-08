Biella: Vigili del Fuoco in soccorso di una donna caduta in casa

La figlia di una signora anziana residente in via Cottolengo, ha allertato i soccorsi nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 19 agosto, per l'anziana madre che, caduta in casa, non riusciva a rialzarsi. I Vigili del Fuoco, entrati in casa attraverso il balcone posto all'ultimo piano del condominio, hanno consentito l'accesso all'alloggio ai sanitari del 118 che hanno preso in carico la donna per il trasporto in Ospedale.