Occhieppo Inferiore: Milena e Nanni sposi, festa alla Residenza Maria Grazia, FOTO

Milena e Salvatorico (Nanni) si sono conosciuti 14 anni fa a casa di amici, appena si sono guardati è scattata la scintilla. Hanno incominciato a parlare e per loro è stato come se si conoscessero da sempre, avevano gli stessi interessi su tutto, dal cibo agli hobby: si completavano.

Milena racconta che quando ha conosciuto Nanni aveva già perso il braccio, era successo durante il servizio militare mentre salvava delle persone in un carro armato e per questo aveva anche ricevuto un encomio. Racconta anche che Nanni a casa faceva tutto da solo nonostante la “mancanza” del braccio, si era costruito dei macchinari per riuscire nei lavori domestici, come stirare o cucire a macchina. Inoltre, nella fonderia “L’Artistico”, è stato fatto un calco della mano di Nanni in ferro che Milena conserva a casa. Lei lo descrive come un genio, la sua roccia e lei l’edera.

La loro forza è stata quella di parlare molto, riuscivano a stare insieme 24 ore senza sentire la mancanza o il bisogno di altra gente. Nel 2021, è stata fatta la scelta di inserirlo alla Residenza Maria Grazia di Lessona, perché le barriere architettoniche della casa dove abitavano non permettevano la cura al domicilio; una lontananza che li ha avvicinati ancora di più, portandoli a decidere di unirsi in matrimonio. Un lieto fine, ai festeggiamenti del quale si sono uniti operatori ed amici della Residenza Maria Grazia.