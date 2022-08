A Vigliano c'è "Sos compiti delle vacanze"

La cultura a Candelo è sempre più vivace e più vicina ai nostri bambini e ragazzi!

Dopo Facebook e TikTok, ora la nostra Biblioteca sbarca anche su WhatsApp e il primo servizio per sperimentare questo nuovo canale è pensato per offrire un supporto concreto alle famiglie in questa estate che sta finendo.

In Biblioteca alunni e studenti candelesi troveranno un aiuto per finire i compiti delle vacanze, ma anche la possibilità di incontrarsi con i compagni per leggere qualche fumetto o provare qualche gioco da tavolo.

Il servizio è gratuito e si terrà i venerdì 2 e 9 settembre al pomeriggio, su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ci stiamo impegnando affinché la Biblioteca diventi un luogo di riferimento, di incontro e di svago anche per i giovani e presto annunceremo diverse belle novità.