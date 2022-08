Biella, via Rosselli, attenziona alla viabilità

Per poter eseguire alcuni lavori urgenti per conto di Cordar Spa è stata emessa una ordinanza con cui viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati per il lavoro in premessa, e la temporanea sospensione della circolazione in via Rosselli, corsia Est in prossimità della rotatoria con viale Macallè, dalle ore 8.00 di oggi 19 agosto alle ore 18 di martedì 23 agosto.