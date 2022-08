Zimone, cede l'attraversamento stradale, modifiche alla circolazione

La Provincia ha disposto la limitazione temporanea del transito mediante restringimento di carreggiata o istituzione senso unico alternato lungo la SP 400 Ponderano - Zimone in Comune di Zimone.

come riporta l'ordinanza provinciale: "La modifica alla viabilità è stata disposta per effettuare lavori di manutenzione straordinaria aventi caratteristiche di pronto intervento delle opere d’arte e delle infrastrutture demaniali da eseguirsi lungo la SP 400 Ponderano – Zimone al km 14+770 circa in Comune di Zimone per il cedimento di parte dell’attraversamento stradale".

La limitazione sarà in vigore dal 22/08/2022 al 02/09/2022 (fascia oraria 7:30 - 18:00 – festivi esclusi).