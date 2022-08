Cordar Biella, Martinazzo: "La pioggia di questi giorni ha messo una bella toppa"

Tira un respiro di sollievo il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo: "Finalmente la pioggia ha messo una bella toppa in una situazione che era davvero critica - commenta il presidente della Spa dell'acqua - . Spero solo che non seguano danni troppo importanti, visto il terreno come è asciutto. In ogni caso, per quanto ci riguarda, possiamo iniziare a stare più sereni".

Solo il 14 agosto Cordar Biella ha chiesto al sindaco di Campiglia Piatti di emettere un'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua ad un utilizzo strettamente personale. "A oggi i serbatoi sono praticamente pieni - continua Martinazzo - . Il Cervo ha riempito le vasche. A Ferragosto diversi Comuni hanno avuto problemi. Anche in Valle Cervo ci sono stati, ma per fortuna, adesso anche i paesi che stavano vivendo momenti critici, possono finalmente stare abbastanza sereni".

Nei prossimi giorni Martinazzo chiederà un incontro con la Prefettura per valutare se mantenere in vigore le ordinanze di limitazioni dell'uso di acqua emesse dalle diverse amministrazioni del territorio. "Sono servite - conclude il presidente - . Grazie ai Comuni che le hanno adottate. Adesso vediamo se è possibile tornare alla normalità, anche perchè non fa più il caldo di prima e anche la vegetazione necessita di meno acqua".