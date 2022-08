Sfattoria degli Ultimi, il Tar sospende l'abbattimento, ma Biella si mobilita, VIDEO

E' di questi minuti di oggi venerdì 19 agosto la decisione del Tar del Lazio di sospendere fino al 12 settembre l'abbattimento di suini e cinghiali che si trovano nella Sfattoria di Roma. A decidere la misura era stata l'Asl come profilassi contro il diffondersi della peste suina.

Solo il 12 settembre in camera di consiglio collegiale ci sarà l'esame nel merito. Tra le persone più toccate dalla vicenda che fino a poco fa prevedeva l'abbattimento di tutti i 140 ospiti della Sfattoria, a Biella è la dottoressa Francesca Maiuri, veterinaria a Biella, che ha deciso di organizzare una manifestazione.

"Il Tar al momento ha deciso di sospendere l'abbattimento, ma non lo ha revocato - spiega la dottoressa - . Fino a quel momento non ma la sento di stare tranquilla. Per questo andrò avanti con la decisione di organizzare un momento di sensibilizzazione in piazza Duomo a Biella domenica 21 alle 10.30".

Questo il suo appello.