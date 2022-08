Sprovveduti in Montagna "Soccorso si! Gratis NO" un lettore scrive

Egregio Direttore,

leggo che pur essendoci una legge in Piemonte che permette di far pagare parte delle spese impiegate in un intervento di soccorso alpino, questa non è mai stata applicata (e su questo non sono d'accordo).

Penso di parlare con un po' di cognizione di causa essendo stato Volontario del Soccorso Alpino per vent'anni, ed essendo ancora vicino e, quando possibile se richiesto, collaboratore di questa bella e generosa realtà. Sono anche nato e vivo in zona montana, ed ho lavorato in montagna per più di trent'anni come operaio forestale. Riferendomi al vostro articolo, l'addetto stampa del CNSAS cita esempi, quale la caduta in falesia, in cui senz'altro l'intervento deve essere tempestivo e risolutivo. In altro e tutto diverso caso, quello dei due ubriachi....secondo me è giusto intervenire anche per loro, ma non a titolo totalmente gratuito, e questo indipendentemente dell'impiego dell'elicottero o meno, in quanto anche chi opera a terra sacrificando tempo e fatica e mettendo a rischio a volte la propria incolumità ha diritto al riconoscimento, quanto meno, della propria dignità.

Caro Simone, (e qui mi rivolgo all'addetto stampa del CNSAS) posso parlarti da collega volontario? L'esempio che non condivido con te è quello dell'automobilista che con limite dei 70km/ora finisce fuori strada viaggiando a 100km/h; certo anche lui se l'è cercata e viene soccorso gratuitamente, ma c'è una piccola differenza: lui pagherà una multa. Ecco cosa vorrei anch'io per gli sprovveduti in montagna: una multa (o ticket, chiamatelo come volete) almeno nei casi più eclatanti di sottovalutazione del rischio o di impreparazione palese.

Non è possibile, a mio giudizio che per recuperare due sprovveduti che non trovano più il sentiero da cui sono arrivati, in un pomeriggio assolato estivo (quindi senza nebbia e con tante ore di luce davanti), e che sono a 200 metri e a vista di un rifugio o di un alpeggio, debba arrivare l'elicottero a recuperarli (da Borgosesia o da Torino) gratuitamente solo perchè non volevano più risalire a cercare il sentiero.

Oppure quel "fenomeno" che parte d'inverno alle ore 15 (quindi con massimo due ore di luce davanti) per l'escursione senza torcia, senza ramponcini e poi telefona che scivola, è buio e non sa più dov'è! Soccorso si! GRATIS NO!

Leggi qui: In Piemonte si paga il soccorso?