Il maltempo non dà tregua. Vigili del Fuoco ancora al lavoro in mattinata per la caduta di piante sulle carreggiate.

Al momento le chiamate hanno riguardato l'allarme per una pianta caduta al Vandorno e un'altra a Pollone. In quest'ultimo caso, in attesa di un tecnico della Provincia che valuterà il da farsi, i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura di un tratto di 200 metri della strada provinciale 505 che collega Pollone con Favaro.

Seguiranno aggiornamenti.