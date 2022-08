Occhieppo Superiore, Vigili del Fuoco in via Campra, foto Benedetti per Newsbiella.it

Il ritorno di fiamma dopo l'accensione del camino ha allarmato un residente di via Campra a Occhieppo Superiore che ha immediatamente allertato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti velocemente, intorno alle 19 per verificare la situazione che, per fortuna, in breve tempo è stata posta sotto controllo. Le fiamme infatti non si erano propagate oltre al materiale che ostruiva la canna fumaria senza intaccare la struttura.