Maltempo, piante cadute e allagamenti nella notte, Vigili del Fuoco al lavoro

Il maltempo che in queste ora ha interessato il Biellese (leggi qui) ha dato ancora lavoro ai Vigili del Fuoco anche nella notte di mercoledì 18 agosto.

Gli uomini del comando di via Santa Barbara sono stati impegnati in diversi interventi per la rimozione di piante cadute sul manto stradale su segnalazione di passanti a Magnano, Villa del Bosco, Zubiena e Trivero. I Vigili del Fuoco sono stati anche chiamati per un allagamento in un condominio di Biella che fortunatamente è rimasto circoscritto alle cantine.